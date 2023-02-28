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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Школьники в Ростовской области поздравили бойцов по пути в зону СВО

28 февраля 2023, 10:34
Фото: donland.ru
Юные жители села Васильево-Ханжоновка в Ростовской области подготовили подарки для российских военнослужащих, рассказали в правительстве региона.

Школьники собрались вместе на выходных, чтобы приготовить поздравительные открытки. Присоединились к ним также и старшие ребята, которые писали письма.

В это время взрослые и работники школы испекли пирожки и блины. Все подготовленные подарки положили в пакеты, после чего всем селом вышли к проезжей части. Здесь они встретили направляющихся в зону спецоперации военнослужащих и поздравили с Днем защитника Отечества.

Фото: donland.ru

Директор школы Варвара Безуглова сообщила что учреждение расположено рядом с дорогой, из-за чего ученики и педагоги регулярно видят военный транспорт. Поэтому и появилась идея устроить небольшой праздник бойцам.

«Местные жители одобрили идею подготовить выпечку с письмами для защитников. Тем более ранее мы уже организовывали аналогичные мероприятия», — объяснила Варвара Безуглова.

Он добавила, что подобные акции будут проводить и в дальнейшем. Саму школу назвали в честь представительницы партизанского отряда «Отважный-2» Александры Зеленковой, она участвовала в освобождении Таганрога.

Проезжающие автомобили встретили с российскими флагами и все кричали «Поздравляем!». Когда машины тормозили, то военнослужащим передавали подарки. Бойцы благодарили местных жителей и передавали мягкие игрушки.

Фото: donland.ru

Через несколько дней после акции на электронную почту образовательного учреждения пришло письмо с фотографиями от бойцов и словами благодарности.

«Большое спасибо за поздравления. Были глубоко тронуты письмами и открытками. Никто не остался равнодушным», — говорилось в письме. Сотрудникам учреждения и детям пожелали мира.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что жители области помогают участникам с начала спецоперации. А акции поддержки проводятся во многих территориях.

Фото: donland.ru

«Инициаторами некоторых мероприятий становятся дети. За счет помощи на линию соприкосновения передают блиндажные свечи, специальные носилки, носки, открытки и письма», — уточнил Вадим Артемов.

#Елена Янкевич
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