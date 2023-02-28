Соревнования по профессиональному мастерству устроят в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Это стало известно на видеосовещании, которое провела зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Участие в нем принял первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Он рассказал, что на базе Таганрогского механического колледжа сформировали региональный координационный центр движения «Профессионалы». Предстоящий чемпионат в области пройдет с 25 по 30 апреля.
«Соревнования пройдут по 46 компетенциям среди студентов, которые получают среднее профессиональное образование. А также по 20 компетенциям среди обучающихся по программам общего образования и не проходящих обучение по программам СПО в возрасте от 14 лет", - уточнил Игорь Гуськов.
Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профмастерству студентов и учащихся школ. Это поможет в обеспечении кадрами предприятий промышленности, организаций социальной сферы. Импортозамещение и создание новых компетенций для ежегодного проведения чемпионата по самым востребованным профессиям и чемпионата высоких технологий по профессиям будущего.