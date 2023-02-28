Соревнования по профессиональному мастерству устроят в Ростовской области

«Соревнования пройдут по 46 компетенциям среди студентов, которые получают среднее профессиональное образование. А также по 20 компетенциям среди обучающихся по программам общего образования и не проходящих обучение по программам СПО в возрасте от 14 лет", - уточнил Игорь Гуськов.