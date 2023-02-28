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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Сотрудник скорой в Ростове-на-Дону не смог выехать к пациентам из-за автохамов

28 февраля 2023, 11:45
Фото: ВК группа etorostovnadonu
Сотрудник скорой в Ростове-на-Дону не смог выехать к пациентам из-за автохамов
Сотрудник скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону не смог выехать на вызов из-за неправильно припаркованных автомобилей, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, возле больницы №10 водители припарковались в три ряда. Из-за этого не получилось выехать на машине скорой.

Сотрудник рассказал, что полицейских и эвакуаторов рядом не оказалось. Он попросил распространить видеообращение, чтобы были приняты меры.

Сотрудник скорой в Ростове-на-Дону не смог выехать к пациентам из-за автохамов
Видео: ВК группа etorostovnadonu
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Ростовчане в комментариях заявили, что у таких водителей нужно забирать права.

«Почему возле больших гипермаркетов парковки огромные и что делается возле госучереждений. Где парковки? Люди с области приезжают и должны искать себе место?», — написали пользователи.

«Эвакуаторы все во дворах и на парковках», — сообщают горожане.

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