Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По его словам, возле больницы №10 водители припарковались в три ряда. Из-за этого не получилось выехать на машине скорой.
Сотрудник рассказал, что полицейских и эвакуаторов рядом не оказалось. Он попросил распространить видеообращение, чтобы были приняты меры.
Ростовчане в комментариях заявили, что у таких водителей нужно забирать права.
«Почему возле больших гипермаркетов парковки огромные и что делается возле госучереждений. Где парковки? Люди с области приезжают и должны искать себе место?», — написали пользователи.
«Эвакуаторы все во дворах и на парковках», — сообщают горожане.