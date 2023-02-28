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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Сотрудница банка в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении почти 26 млн рублей

Сегодня, 14:57
Ранее судимая сотрудница одного из банков Нижегородской области присвоила 25,8 млн рублей, пользуясь доступом к данным клиентов.

24-летняя девушка, имевшая доступ к персональным данным клиентов, без их ведома совершала фиктивные операции с валютой. По информации сотрудников МВД, формировавшиеся в ходе этих трансакций излишки преступница похищала, пишет газета “Известия”.

Деньги злоумышленница выносила из кассы и зачисляла на свои счета через банкоматы, также она она переводила их на счёт сожителя. Украденные деньги тратились на путешествия и другие личные нужды.

Девушке и её сожителю предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и растрате. В качестве меры пресечения выбрано содержание под стражей. Кроме этого было арестовано имущество одного из фигурантов дела.

 

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