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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

США рассказали о планах Украины уничтожить дорогу, связывающую Крым и Ростов

28 февраля 2023, 09:46
Фото: Sgt. Mike MacLeod/dvidshub.net/cc0/wikimedia.org
США рассказали о планах Украины уничтожить дорогу, связывающую Крым и Ростов

В США обнародовали планы наступления Украины на Крым и уничтожения дороги на Ростов

Украина собирается атаковать Крым и уничтожить дорогу, связывающую полуостров и Ростовскую область, о таких планах рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Отставной американский генерал Бен Ходжес разработал план захвата Крыма Украиной. В его составлении ему помогали представители ВСУ. Издание Open Ukraine сообщает, что в рамках этого плана украинская сторона хочет уничтожить дорогу, связывающую полуостров с Ростовской областью.

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Ходжес предлагает перед контрнаступлением длительное время наносить дальнобойные удары по военным базам черноморского флота России. Некоторые инфраструктурные объекты предполагается поразить дронами, и уже после этого планируется ввод ВСУ на территорию Крыма.

Отметим, что официальных комментариев от силовых ведомств и представителей органов власти в России по этой теме не поступало, а потому RostovGazeta не может гарантировать подлинность этих данных. Информация уточняется.

Ранее доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов.

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