Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Отставной американский генерал Бен Ходжес разработал план захвата Крыма Украиной. В его составлении ему помогали представители ВСУ. Издание Open Ukraine сообщает, что в рамках этого плана украинская сторона хочет уничтожить дорогу, связывающую полуостров с Ростовской областью.
Ходжес предлагает перед контрнаступлением длительное время наносить дальнобойные удары по военным базам черноморского флота России. Некоторые инфраструктурные объекты предполагается поразить дронами, и уже после этого планируется ввод ВСУ на территорию Крыма.
Отметим, что официальных комментариев от силовых ведомств и представителей органов власти в России по этой теме не поступало, а потому RostovGazeta не может гарантировать подлинность этих данных. Информация уточняется.
Ранее доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов.