Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Сейчас стали известны подробности возгорания на улице Индустриальной. Оно началось в два часа ночи, когда вспыхнула одна из построек.
Ликвидировать пожар удалось в течение часа, медицинская помощь никому не потребовалась. Что стало причиной возгорания, пока не раскрывается.
При этом Telegram-каналы стали писать, что якобы произошла атака беспилотников. Однако каких-либо подтверждений этого не было, сейчас вся информация уточняется.
Местные жители в соцсетях пишут, что в момент начала возгорания слышали звуки, похожие на взрывы.