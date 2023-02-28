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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Стали известны подробности пожара на нефтебазе в Туапсе ночью 28 февраля

28 февраля 2023, 08:06
Фото: vk.com/mchs23
Стали известны подробности пожара на нефтебазе в Туапсе ночью 28 февраля
В Таупсе Краснодарского края произошел пожар на территории нефтебазы, который уже потушили, сообщили в администрации города.
Сюжет
Пожар

Сейчас стали известны подробности возгорания на улице Индустриальной. Оно началось в два часа ночи, когда вспыхнула одна из построек.

Ликвидировать пожар удалось в течение часа, медицинская помощь никому не потребовалась. Что стало причиной возгорания, пока не раскрывается.

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При этом Telegram-каналы стали писать, что якобы произошла атака беспилотников. Однако каких-либо подтверждений этого не было, сейчас вся информация уточняется.

Местные жители в соцсетях пишут, что в момент начала возгорания слышали звуки, похожие на взрывы.

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