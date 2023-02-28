Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга

Подключив услугу «Облачные игры GFN», любой абонент Tele2 снимает все ограничения, связанные с возрастом компьютера, его мощностью, и может играть, как на новейшем игровом компьютере. Делать это можно не только с него — игры доступны на смартфонах и даже телевизорах, что расширяет возможности пользователей и позволяет играть буквально везде. С подпиской на услугу можно начать играть сразу, не нужно копить деньги на игровой компьютер.