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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе

28 февраля 2023, 07:08
Фото: ТГ канал Astra
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтебазе в Туапсе, сообщили в администрации города.
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Пожар

Возгорание началось в ночь на вторник, 28 февраля, на улице Индустриальной. Огонь ликвидировали в течение часа.

Известно, что пламя не добралось до нефтяных резервуаров. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В администрации города попросили не распространять фейковую информацию и напомнили об ответственности за это.

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«Будьте благоразумны и соблюдайте спокойствие», — сообщили в мэрии.

При этом Telegram-канал Shot написал, что якобы два украинских беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Туапсе. Говорилось, что взрыв будто произошел в 100 метрах от нефтехранилища.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что это может быть провокация со стороны Украины.

Ранее Доходный дом Парамонова загорелся второй раз за сутки в Ростове-на-Дону.

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