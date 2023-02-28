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Троих топ-менеджеров ТАНТК им. Бериева в Ростовской области осудили за хищение денег

28 февраля 2023, 09:42
Фото: donland.ru
Трех руководителей ТАНТК им. Бериева в Ростовской области осудили за хищение денег
В Ростовской области трех руководящий сотрудников ТАНТК имени Бериева осудили за хищения денежных средств предприятия, сообщили в ФСБ.

Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех руководящих сотрудников ТАНТК имени Бериева. Речь идет о начальнике конструкторского бюро-3 Юрии Долгошееве и начальниках отдела КБ-3 ОКБ Дмитрии Беловине и Владимире Данильченко. Они обвинялись в крупных хищениях денег на предприятии.

Дело в том, что осужденные организовали заключение договоров подряда со сторонними лицами на исполнение ими разработки конструкторской документации. В последствии за проделанную работу им выплачивали деньги.

Однако следователи выяснили, что на деле эти обязанности возложили на рядовых сотрудников ТАНТК. Они занимались разработкой документации в свое рабочее время.

Экономический ущерб от действий осужденных составил 2,2 миллиона рублей.

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Суд приговорил Долгошеева к двум годам лишения свободы. Белов и Данильченко получили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в сумме 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что ТАНТК имени Бериева хочет отсудить патент на самолет-амфибию у бывшего гендиректора.

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