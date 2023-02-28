Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех руководящих сотрудников ТАНТК имени Бериева. Речь идет о начальнике конструкторского бюро-3 Юрии Долгошееве и начальниках отдела КБ-3 ОКБ Дмитрии Беловине и Владимире Данильченко. Они обвинялись в крупных хищениях денег на предприятии.
Дело в том, что осужденные организовали заключение договоров подряда со сторонними лицами на исполнение ими разработки конструкторской документации. В последствии за проделанную работу им выплачивали деньги.
Однако следователи выяснили, что на деле эти обязанности возложили на рядовых сотрудников ТАНТК. Они занимались разработкой документации в свое рабочее время.
Экономический ущерб от действий осужденных составил 2,2 миллиона рублей.
Суд приговорил Долгошеева к двум годам лишения свободы. Белов и Данильченко получили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в сумме 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее стало известно, что ТАНТК имени Бериева хочет отсудить патент на самолет-амфибию у бывшего гендиректора.