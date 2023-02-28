В 2023 году введут ограничения на проезд транспорта по 67 дорогам Ростовской области

Так из-за капремонта на все лето ограничат проезд на участке дороги между селами Чалтырь и Большие Салы, на месяцев с 1 апреля введут ограничения на проезд по дороге «Шахты — Цимлянск», на 6,5 месяцев запретят проезд по трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» на участке между 43-им и 55-м, 69-м и 72-м, 81-м и 87-м километрами. Аналогичные ограничения будут действовать еще на шести дорогах из-за необходимости провести работы по капитальному ремонту.