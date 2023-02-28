В 2023 году введут ограничения на проезд транспорта по 67 дорогам Ростовской области

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В понедельник, 27 февраля, на портале донского министерства транспорта появился список временных ограничений, которые собираются ввести на автодорогах Ростовской области в течение 2023 года.
Так из-за капремонта на все лето ограничат проезд на участке дороги между селами Чалтырь и Большие Салы, на месяцев с 1 апреля введут ограничения на проезд по дороге «Шахты — Цимлянск», на 6,5 месяцев запретят проезд по трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» на участке между 43-им и 55-м, 69-м и 72-м, 81-м и 87-м километрами. Аналогичные ограничения будут действовать еще на шести дорогах из-за необходимости провести работы по капитальному ремонту.
Кроме того, еще на 55 дорогах проведут ремонтные ремонты по замене дорожного полотна или устранения его дефектов с помощью ямочного ремонта.
Полный перечень дороги и сроки ограничений можно уточнить по прямой ссылке на портале правительства. Уточняем, что ремонт пройдет не только на трассах регионального значения, но также местных дорогах в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Красносулинском и других районах Ростовской области.
Ранее в Ростовской области продлили сроки подачи заявок на конкурс по ремонту дороги в Азовском районе за миллиард рублей.