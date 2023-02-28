В ЕР назвали регионы, где сорваны сроки проведения капремонтов в школах

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
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Updated Сегодня, 17:40
Сообщается, что при срыве сроков финансирование программы капремонта будет перераспределяться на регионы, которые реализуют запланированные работы качественно и в срок.
В частности, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в текущем году ремонт только начнётся. В 363 школах ремонтные работы продолжат в рамках двухлетнего цикла, запущенного в прошлом году.
В то же время стало известно, что до сих пор не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах. Среди них Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области и Севастополь.
В связи с этим Турчак попросил руководителей отстающих регионов принять срочные меры для исправления ситуации. Особо он отметил приграничные регионы, которые справляются с выполнением программы, невзирая на сложную ситуацию. Речь шла прежде всего о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в зоне риска срыва программы остаются ещё несколько регионов, где планируется строительство новых школ. Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по указанным объектам.
В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов планируют провести выездное заседание совместно с руководителями региона и ответственными за строительство и ремонт школ.
Отметив нарушение сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии, Турчак подчеркнул, что партии не нужны депутаты, которые не способны установить должный контроль за проведением работ и выполнить обязательства перед людьми.
Также секретарь генсовета рассказал, что в ходе предварительного голосования «Единая Россия» выполнит анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Это исследование будет принято во внимание для тех политиков, которые решат переизбраться на новый срок, пишет сайт ER.RU.
Программа капитального ремонта школ, которую «Единая Россия» выполняет совместно с Минпросвещения, инициирована президентом РФ на съезде «Единой России» в 2021 году и включена в народную программу партии. В ней задействованы более 7300 школ. С этого года в программу включили новые регионы.
Ростовская область входит в число лидеров реализации программы капремонта школ: в ней участвуют 16 образовательных учреждений.
Ряд объектов программы уже ввели в эксплуатацию: Юловская школа №6 Целинского района и Ленинская школа Веселовского района.
«Для школ – участниц проекта – приобретены современная школьная мебель, компьютерное, робототехническое, учебное и лабораторное оборудование, проводится оснащение пищеблоков, столовых, спортивных и актовых залов, библиотек, центров детских инициатив. Теперь здесь есть все необходимое для образовательного процесса и, что самое отрадное, – для работы молодых педагогов», – рассказала депутат Госдумы и региональный координатор партпроекта «Новая школа» в Ростовской области Лариса Тутова.
Вместе с тем мониторинг работ на сданных объектах выявил новую проблему: остались неблагоустроенными школьные дворы. Как отметила депутат, для этого регионы вынуждены самостоятельно изыскивать средства.
«Важно, чтобы «Единая Россия» и Минпросвещения РФ в ближайшее время проработали возможность такого дополнения в народную программу партии. Благоустройство школьных дворов и спортивных площадок может и, уверена, должно войти в программу капремонта», – подчеркнула Лариса Тутова.