В ЕР назвали регионы, где сорваны сроки проведения капремонтов в школах

В то же время стало известно, что до сих пор не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах. Среди них Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области и Севастополь.