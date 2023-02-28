В Москве прошло награждение политтехнологов - победителей премии им. Воротникова

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Самый успешный политический антикризис представил Илья Вихрев с программой “Выборы депутатов городского Совета депутатов Горно-Алтайска”.
За лучшую кампанию в интернете наградили Илью Щеголихина и Екатерину Голубенко, которые представили на суд жюри проект “Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 год)”. Спецприз вручили Виктору Фрадкину за его работу “Массовая персонализация. Кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области”.
Председателем жюри премии сал Евгений Минченко, возглавляющий Российскую ассоциацию по связям с общественностью. В экспертный совет вошли победители премии-2021.
Юрий Воротников (1976 - 2021) - известный политконсультант, соавтор культовой книги “Десять шагов по вертикали”, второй председатель комитета по политтехнологиям РАСО, ведущий политтехнолог успешной избирательной кампании партии “Новые люди” на думских выборах.
Премия учреждена друзьями и коллегами Юрия Воротникова из компании “Минченко консалтинг” (ведет свою деятельность с 1993 года) в целях поддержки перспективной молодежи в сфере политтехнологий.
Премия вручается уже второй год. Кроме того, каждый сентябрь проходит научно-практическая конференция памяти Юрия Воротникова “Будущее политических технологий”, это совместный проект “Минченко консалтинг”, РАСО, института международных исследований "МГИМО".