В Москве прошло награждение политтехнологов - победителей премии им. Воротникова

За лучшую кампанию в интернете наградили Илью Щеголихина и Екатерину Голубенко, которые представили на суд жюри проект “Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 год)”. Спецприз вручили Виктору Фрадкину за его работу “Массовая персонализация. Кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области”.