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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В последний день зимы температура в Ростове поднимется до +9 градусов

28 февраля 2023, 06:34
Фото: 1MI
В последний день зимы температура в Ростове поднимется до +9 градусов
Последний день уходящей зимы в Ростове будет облачным, но теплым, рассказали синоптики.
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Погода

Во вторник, 28 февраля, в Ростове будет пасмурно. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается. Столбики термометров перешагнут плюсовую черту: днем потеплеет до +9 градусов, а ночью — до +7. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

В первый день весны, 1 марта, тучи покинут Ростов. Небо станет ясным. Однако воздух похолодает. Днем температура составит +6 градусов, а ночью — -1. Ветер незначительно разгонится до пяти метров в секунду.

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Такая погода продержится в Ростове до первых мартовских выходных.

Ранее синоптики сделали подробный прогноз погоды на март для Ростова.

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