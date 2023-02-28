Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Во вторник, 28 февраля, в Ростове будет пасмурно. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается. Столбики термометров перешагнут плюсовую черту: днем потеплеет до +9 градусов, а ночью — до +7. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
В первый день весны, 1 марта, тучи покинут Ростов. Небо станет ясным. Однако воздух похолодает. Днем температура составит +6 градусов, а ночью — -1. Ветер незначительно разгонится до пяти метров в секунду.
Такая погода продержится в Ростове до первых мартовских выходных.
Ранее синоптики сделали подробный прогноз погоды на март для Ростова.