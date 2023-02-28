Во вторник, 28 февраля, в Ростове будет пасмурно. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается. Столбики термометров перешагнут плюсовую черту: днем потеплеет до +9 градусов, а ночью — до +7. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.