Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Интернете появилась фотография, на которой на внедорожнике стоит другой легковой автомобиль. Говорится, что снимок сделали в Ростове.
В УГИБДД рассказали изданию РИА «Новости», что на машине можно перевозить грузы, главное чтобы они проходили по определенным габаритам. Какой именно разрешается перевозить груз, в правилах не указано.
Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове полицейские начали штрафовать владельцев шумных автомобилей.