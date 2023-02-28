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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Ростове-на-Дону не нашли нарушений в перевозке машины на крыше Gelandewagen

28 февраля 2023, 12:20
Фото: группа ВК avto_bazar161
В Ростове-на-Дону не нашли нарушений в перевозке машины на крыше Gelandewagen
Водитель внедорожника Gelandewagen, перевозивший на крыше другой автомобиль, ничего не нарушил, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В Интернете появилась фотография, на которой на внедорожнике стоит другой легковой автомобиль. Говорится, что снимок сделали в Ростове.

В УГИБДД рассказали изданию РИА «Новости», что на машине можно перевозить грузы, главное чтобы они проходили по определенным габаритам. Какой именно разрешается перевозить груз, в правилах не указано.

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Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове полицейские начали штрафовать владельцев шумных автомобилей.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Водитель
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