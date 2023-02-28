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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Ростове-на-Дону столб рухнул на жилой дом в феврале

28 февраля 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону столб упал на многоквартирный дом на улице Шаумяна, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По неизвестной причине высокий столб не удержался на месте и упал на стену здания. По словам очевидцев, это произошло в феврале, но убирать завалившуюся конструкцию не торопятся.

Пользователи в комментариях удивились смелости водителей, которые оставляют под столбом автомобили.

В Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом
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«Восхищаюсь смелостью людей, паркующих под ним автомобили», — говорится в комментариях.

Другие ростовчане сравнили столб с Пизанской башней.

Ранее в Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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