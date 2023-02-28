Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
По неизвестной причине высокий столб не удержался на месте и упал на стену здания. По словам очевидцев, это произошло в феврале, но убирать завалившуюся конструкцию не торопятся.
Пользователи в комментариях удивились смелости водителей, которые оставляют под столбом автомобили.
«Восхищаюсь смелостью людей, паркующих под ним автомобили», — говорится в комментариях.
Другие ростовчане сравнили столб с Пизанской башней.
Ранее в Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.