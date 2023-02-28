Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Во вторник, 28 февраля, на портале благоустройства Ростова появилась жалоба о стихийной свалке автомобильных покрышек на улице Ерёменко. На фото, прикрепленных к жалобе, видно холм, заваленный покрышками. Кажется, что колес не меньше 50, все они лежат на сухой траве и песке рядом с зарослями камыша и нерегулируемым пешеходным переходом.
Местный житель обратился на портал благоустройства, чтобы покрышки убрали, ведь они не только загрязняют окружающую среду, но и могут стать источником возгорания.
Ранее эколог рассказал, как власти собираются убрать Ростов после послания президента Владимира Путина.