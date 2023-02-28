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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростове на Западном обнаружили кладбище автомобильных покрышек

28 февраля 2023, 15:02
Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону
В Ростове на Западном обнаружили кладбище автомобильных покрышек
Жители Советского района Ростова пожаловались на кладбище автомобильных покрышек, брошенных на окраине Левенцовки, об этом они сообщили на портале городского благоустройства.

Во вторник, 28 февраля, на портале благоустройства Ростова появилась жалоба о стихийной свалке автомобильных покрышек на улице Ерёменко. На фото, прикрепленных к жалобе, видно холм, заваленный покрышками. Кажется, что колес не меньше 50, все они лежат на сухой траве и песке рядом с зарослями камыша и нерегулируемым пешеходным переходом.

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Местный житель обратился на портал благоустройства, чтобы покрышки убрали, ведь они не только загрязняют окружающую среду, но и могут стать источником возгорания.

Ранее эколог рассказал, как власти собираются убрать Ростов после послания президента Владимира Путина.

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