Во вторник, 28 февраля, на портале благоустройства Ростова появилась жалоба о стихийной свалке автомобильных покрышек на улице Ерёменко. На фото, прикрепленных к жалобе, видно холм, заваленный покрышками. Кажется, что колес не меньше 50, все они лежат на сухой траве и песке рядом с зарослями камыша и нерегулируемым пешеходным переходом.