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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Ростове неизвестный мужчина напал на женщин в соцзащите 28 февраля

28 февраля 2023, 13:45
Фото: Telegram-канал «Чё по Ростову»
В Ростове неизвестный мужчина напал на женщин в соцзащите 28 февраля
В Ростове нахал, пытающийся пройти без очереди в соцзащите, обругал матом и напал на женщин, сделавших ему замечание, об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что в отделении социальной защиты населения Первомайского района Ростова на улице Поляничко произошел скандал.

По сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина пытался пройти на прием с беременной женой без очереди и не реагировал на замечания окружающих, пока другие посетители не повысили голос. После этого, судя по записи видео, мужчина подошел к сидящей на скамье женщины и постарался нанести ей удар по лицу или голове. Его удержал подошедший охранник.

В Ростове неизвестный мужчина напал на женщин в соцзащите 28 февраля
Видео: Telegram-канал «Чё по Ростову»
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После этого посетительницы потребовали немедленно вызвать полицию, но агрессивный мужчина с нецензурной бранью пообещал сам выкинуть женщин на улицу. После еще одного замечания относительно неадекватности мужчина ухватил автора видео и потащил сопротивляющуюся и кричащую женщину из коридора. В конечном итоге, ее удалось освободить из хватки мужчины, и скандальную пару попросили уйти. Сообщается, что в результате потасовки пострадали несколько женщин.

Комментариев со стороны официальных структур не поступало.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, нападавшего на сотрудников полиции.

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