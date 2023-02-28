По сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина пытался пройти на прием с беременной женой без очереди и не реагировал на замечания окружающих, пока другие посетители не повысили голос. После этого, судя по записи видео, мужчина подошел к сидящей на скамье женщины и постарался нанести ей удар по лицу или голове. Его удержал подошедший охранник.