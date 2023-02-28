Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что в отделении социальной защиты населения Первомайского района Ростова на улице Поляничко произошел скандал.
По сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина пытался пройти на прием с беременной женой без очереди и не реагировал на замечания окружающих, пока другие посетители не повысили голос. После этого, судя по записи видео, мужчина подошел к сидящей на скамье женщины и постарался нанести ей удар по лицу или голове. Его удержал подошедший охранник.
После этого посетительницы потребовали немедленно вызвать полицию, но агрессивный мужчина с нецензурной бранью пообещал сам выкинуть женщин на улицу. После еще одного замечания относительно неадекватности мужчина ухватил автора видео и потащил сопротивляющуюся и кричащую женщину из коридора. В конечном итоге, ее удалось освободить из хватки мужчины, и скандальную пару попросили уйти. Сообщается, что в результате потасовки пострадали несколько женщин.
Комментариев со стороны официальных структур не поступало.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину, нападавшего на сотрудников полиции.