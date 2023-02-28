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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

В Ростове отменили автобус в ДНР

28 февраля 2023, 07:09
Фото: Андрей Бутко/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове отменили автобус в город Донецк в ДНР
Автобус «Ростов — Донецк» отменили 28 февраля, сообщили в соцсетях городского автовокзала.

Во вторник, 28 февраля, стало известно об отмене автобуса «Ростов-на-Дону — Донецк (ДНР)». Рейс должен был отправиться сегодня с вокзала «Ростов Главный» в 11.30 мск. По какой причине отправление решено было отменить, не сообщается.

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О том, будет ли ходить автобус в другие дни, пока также неизвестно. Однако уточняется, что пассажиры отменившегося рейса могут вернуть свои билеты в кассах автовокзала. Деньги за покупку электронного билета возвращаются на карту автоматически.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что водовод из Ростовской области в ДНР будет готов уже к 1 апреля этого года.

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