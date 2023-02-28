Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Во вторник, 28 февраля, стало известно об отмене автобуса «Ростов-на-Дону — Донецк (ДНР)». Рейс должен был отправиться сегодня с вокзала «Ростов Главный» в 11.30 мск. По какой причине отправление решено было отменить, не сообщается.
О том, будет ли ходить автобус в другие дни, пока также неизвестно. Однако уточняется, что пассажиры отменившегося рейса могут вернуть свои билеты в кассах автовокзала. Деньги за покупку электронного билета возвращаются на карту автоматически.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что водовод из Ростовской области в ДНР будет готов уже к 1 апреля этого года.