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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

В Ростове вертолетный завод «Роствертол» попал в санкционные списки Японии

28 февраля 2023, 15:06
Фото: mil.ru
В Ростове вертолетный завод «Роствертол» попал в санкционные списки Японии
В феврале ПАО «Роствертол» попал в списки санкций Японии, о том как это отразится на работе ростовского предприятия рассказали в холдинге «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех».

В конце февраля стало известно, что государство Япония ввела санкции в отношении компании ПАО «Роствертол» на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

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Несмотря на это в холдинге «Вертолеты России» RostovGazeta сообщили, что это никаким образом не отразится на работе вертолетного завода.

«Вертолеты, которые производятся „Роствертолом“, не содержат иностранных комплектующих. Предприятие работает с плановой загрузкой и исполняет контракты согласно установленному графику», — сообщили представители компании.

Напомним, ранее стало известно, что новый объемный пакет санкций должен оставить жителей Ростовской области без зарубежных унитазов, фейерверков и кирпичей.

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