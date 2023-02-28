В Ростове вертолетный завод «Роствертол» попал в санкционные списки Японии

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В конце февраля стало известно, что государство Япония ввела санкции в отношении компании ПАО «Роствертол» на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Несмотря на это в холдинге «Вертолеты России» RostovGazeta сообщили, что это никаким образом не отразится на работе вертолетного завода.
«Вертолеты, которые производятся „Роствертолом“, не содержат иностранных комплектующих. Предприятие работает с плановой загрузкой и исполняет контракты согласно установленному графику», — сообщили представители компании.
Напомним, ранее стало известно, что новый объемный пакет санкций должен оставить жителей Ростовской области без зарубежных унитазов, фейерверков и кирпичей.