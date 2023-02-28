По предварительной информации, 40-летний водитель Hyundai Accent ехал по 122-му километру дороги «Миллерово-Вешенская» и решил совершить обгон по встречной полосе. Он не успел вернуться на свою полосу, в результате чего влетел в автомобиль «ВАЗ-2115».