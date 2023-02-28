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Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

В Ростовской области маневр автомобилиста закончился гибелью другого водителя

28 февраля 2023, 17:35
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области маневр автомобилиста закончился гибелью другого водителя
В Ростовской области произошла авария с участием иномарки и отечественного автомобиля, о подробностях смертельного ДТП рассказали в пресс-службе донского УГИБДД.
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Дтп

Во вторник, 28 февраля, в 12.40 мск в Шолоховском районе столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, 40-летний водитель Hyundai Accent ехал по 122-му километру дороги «Миллерово-Вешенская» и решил совершить обгон по встречной полосе. Он не успел вернуться на свою полосу, в результате чего влетел в автомобиль «ВАЗ-2115».

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В результате столкновения погиб 57-летний водитель ВАЗ, 40-летний дончанин был доставлен в больницу с травмами. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области рассказали о ДТП с двумя жертвами.

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