Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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Во вторник, 28 февраля, в 12.40 мск в Шолоховском районе столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, 40-летний водитель Hyundai Accent ехал по 122-му километру дороги «Миллерово-Вешенская» и решил совершить обгон по встречной полосе. Он не успел вернуться на свою полосу, в результате чего влетел в автомобиль «ВАЗ-2115».
В результате столкновения погиб 57-летний водитель ВАЗ, 40-летний дончанин был доставлен в больницу с травмами. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области рассказали о ДТП с двумя жертвами.