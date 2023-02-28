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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Ростовской области не смогли найти подрядчика на миллиардный контракт

28 февраля 2023, 15:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области не смогли найти подрядчика на миллиардный контракт
Минтранспорта Ростовской области продлили срок подачи заявок на конкурс по капремонту дороги из Кугея к трассе М-4 «Дон» за 1,1 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Напомним, в начале февраля Министерство транспорта Ростовской области открыло конкурс для поиска подрядчика, который отремонтирует 17 километров дороги в Азовском районе от села Куней к трассе М-4 «Дон».

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За 1,1 миллиарда рублей от подрядчика требовалось заменить дорожное покрытие, отремонтировать искусственные сооружения и установить новые ограждения, а также провести другие работы. Подрядчика собирались найти к 1 марта.

Однако уже 27 февраля из-за отсутствия претендентов на контракт конкурс вернули на этап «Подача заявок», продлив сроки приема предложений от исполнителей до 7 марта. Результаты конкурса собираются объявить через три дня.

Ранее стало известно, когда будет открыт Западный подъезд к Ростову из Батайска.

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