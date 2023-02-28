Минтранспорта Ростовской области продлили срок подачи заявок на конкурс по капремонту дороги из Кугея к трассе М-4 «Дон» за 1,1 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

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