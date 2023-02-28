Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, в начале февраля Министерство транспорта Ростовской области открыло конкурс для поиска подрядчика, который отремонтирует 17 километров дороги в Азовском районе от села Куней к трассе М-4 «Дон».
За 1,1 миллиарда рублей от подрядчика требовалось заменить дорожное покрытие, отремонтировать искусственные сооружения и установить новые ограждения, а также провести другие работы. Подрядчика собирались найти к 1 марта.
Однако уже 27 февраля из-за отсутствия претендентов на контракт конкурс вернули на этап «Подача заявок», продлив сроки приема предложений от исполнителей до 7 марта. Результаты конкурса собираются объявить через три дня.
Ранее стало известно, когда будет открыт Западный подъезд к Ростову из Батайска.