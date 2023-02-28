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В Ростовской области продают завод с южнокорейской линией производства риса и проса

28 февраля 2023, 12:56
Фото: Аvitо.ru
В Ростовской области продают завод с южнокорейской линией производства риса и просо
В Зимовниковском районе Ростовской области выставили на продажу завод по производству риса и пшена с южнокорейским оборудованием за 28 миллионов рублей, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявлений о продаже.

В среду, 22 февраля, в Зимовниках выставили на продажу завод по производству круп на улице Железнодорожной, 105. По словам продавца, завод способен производить по две тонны риса, пшена и проса в час, при этом оборудование предприятия закупили в Южной Корее в 2015 году за 70 миллионов рублей.

Кроме оборудования в собственность завода входят два гектара земли, производственное здание площадью 800 квадратных метров, а также офис площадью 200 «квадратов».

Фото: Аvitо.ru
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«Потенциальному покупателю наш бизнес возможно передать вместе со всем имуществом, трудовым коллективом и исполнительным директором, а также поставщиками и покупателями, если же это Вам понадобится», — сообщается в объявлении о продаже, продавец добавил, что предприятие также не имеет долгов, кредитов или займов.

Общая стоимость предприятия составляет 28 миллионов рублей, а годовая выручка завода составила почти 50 миллионов рублей. О причинах продажи завода не сообщается.

Ранее жители Ростовской области рассказали, как к худшему изменились условия труда на одном из самых известных молочных заводов региона.

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