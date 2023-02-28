В среду, 22 февраля, в Зимовниках выставили на продажу завод по производству круп на улице Железнодорожной, 105. По словам продавца, завод способен производить по две тонны риса, пшена и проса в час, при этом оборудование предприятия закупили в Южной Корее в 2015 году за 70 миллионов рублей.