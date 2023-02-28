rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Ростовской области следователи проверят передачу жилых участков в сельхозугодия

28 февраля 2023, 08:07
Фото: vk.com/sledcomru
В Ростовской области следователи проверят передачу жилых участков в сельхозугодия
В Азовском районе проверят действия местных властей, которые подозреваются в передаче земли с жилыми домами в сельскохозяйственные угодья, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Следователи в Азовском районе заинтересовались жалобами местных жителей в соцсетях и СМИ. Люди сообщили, что местные чиновники хотят перевести земли в поселке Красный Сад из категории предназначенных для жилого строительства в категорию сельхозугодий. Местные жители жалуются, что давно обжились в поселке, некоторые продолжают строить там дома. Передача земель в новую категорию чреват тем, что люди могут просто лишиться жилья.

Губернатор без торгов отдал застройщикам участки на Таганрогской в Ростове
Узнать подробнее

Следователи пообещали провести доследственную проверку и принять по ее результатам процессуальное решение.

Ранее в Ростовской области предложили изымать дачи и участки за долги.

Читайте также:
В РФ предложили изымать дачи и участки за долгиВ Новочеркасске на торги выставили 18,8 гектара землиВ Ростовской области проверят свалки с ртутными лампами
#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Сегодня, 07:39
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Сегодня, 07:19
Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году
Сегодня, 06:33
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
Сегодня, 07:08
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Сегодня, 06:34
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
Сегодня, 07:26