Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Следователи в Азовском районе заинтересовались жалобами местных жителей в соцсетях и СМИ. Люди сообщили, что местные чиновники хотят перевести земли в поселке Красный Сад из категории предназначенных для жилого строительства в категорию сельхозугодий. Местные жители жалуются, что давно обжились в поселке, некоторые продолжают строить там дома. Передача земель в новую категорию чреват тем, что люди могут просто лишиться жилья.
Следователи пообещали провести доследственную проверку и принять по ее результатам процессуальное решение.
Ранее в Ростовской области предложили изымать дачи и участки за долги.