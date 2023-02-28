Следователи в Азовском районе заинтересовались жалобами местных жителей в соцсетях и СМИ. Люди сообщили, что местные чиновники хотят перевести земли в поселке Красный Сад из категории предназначенных для жилого строительства в категорию сельхозугодий. Местные жители жалуются, что давно обжились в поселке, некоторые продолжают строить там дома. Передача земель в новую категорию чреват тем, что люди могут просто лишиться жилья.