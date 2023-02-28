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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

В Ростовской области три населенных пункта остались без газа из-за повреждения трубы

28 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI
В Ростовской области три населенных пункта остались без газа из-за повреждения трубы
Три хутора в Мясниковском районе Ростовской области остались без газа после повреждения трубы, рассказали в местной администрации.

В Мясниковском районе три населенных пункта остались без газа из-за повреждения газопровода. Речь идет о хуторах Недвиговка и Веселый, а также о поселке Щедрый. Известно, что газовая труба повредилась во время земельных работ в соседнем Неклиновском районе.

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Власти заверили, что устраняют аварийную ситуацию. Как только газоснабжение будет восстановлено, об этом дополнительно проинформируют население.

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