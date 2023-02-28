Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Мясниковском районе три населенных пункта остались без газа из-за повреждения газопровода. Речь идет о хуторах Недвиговка и Веселый, а также о поселке Щедрый. Известно, что газовая труба повредилась во время земельных работ в соседнем Неклиновском районе.
Власти заверили, что устраняют аварийную ситуацию. Как только газоснабжение будет восстановлено, об этом дополнительно проинформируют население.
Ранее эксперт оценил вероятность хлопков газа в Ростове.