В Мясниковском районе три населенных пункта остались без газа из-за повреждения газопровода. Речь идет о хуторах Недвиговка и Веселый, а также о поселке Щедрый. Известно, что газовая труба повредилась во время земельных работ в соседнем Неклиновском районе.