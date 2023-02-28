Елена Назарова уточнила, что в первую декаду месяца в Ростовской области практически непрерывно будут лить дожди или будет идти мокрый снег. В зависимости от муниципалитета ночные температуры будут колебаться от -8 до +4 градусов, а вот днем столбики термометров будут показывать от нуля до +12 градусов.