Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В своей беседе с «КП — Ростов-на-Дону» специалист сделала прогноз относительно того, какая погода будет ждать жителей Ростовской области в марте.
По словам главы гидрометцентра, погодные условия полностью будут соответствовать обычному марту. Так в течение месяца в регионе будет сохраняться переменчивая и капризная погода с существенными перепадами температуры.
Елена Назарова уточнила, что в первую декаду месяца в Ростовской области практически непрерывно будут лить дожди или будет идти мокрый снег. В зависимости от муниципалитета ночные температуры будут колебаться от -8 до +4 градусов, а вот днем столбики термометров будут показывать от нуля до +12 градусов.
Во второй декаде мокрый снег и дожди продолжаться, а перепады температуры станут еще более существенными с колебаниями от -12 до +10 градусов.
В период с 20 по 31 марта в регион придет весеннее потепление, в результате чего заморозки закончатся, а температура будет меняться от +1 до +12 градусов. В отдельные дни регион продолжат накрывать дожди.