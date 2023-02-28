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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Ростовской области в марте ожидаются перепады температуры в 26 градусов

28 февраля 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Ростовской области в марте ожидаются перепады температуры от -12 до +14°C
В Ростовской области синоптики предупредили о 26-градусных перепадах температуры в марте, об этом рассказала начальник гидрометцентра Елена Назарова.
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Погода

В своей беседе с «КП — Ростов-на-Дону» специалист сделала прогноз относительно того, какая погода будет ждать жителей Ростовской области в марте.

По словам главы гидрометцентра, погодные условия полностью будут соответствовать обычному марту. Так в течение месяца в регионе будет сохраняться переменчивая и капризная погода с существенными перепадами температуры.

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Елена Назарова уточнила, что в первую декаду месяца в Ростовской области практически непрерывно будут лить дожди или будет идти мокрый снег. В зависимости от муниципалитета ночные температуры будут колебаться от -8 до +4 градусов, а вот днем столбики термометров будут показывать от нуля до +12 градусов.

Во второй декаде мокрый снег и дожди продолжаться, а перепады температуры станут еще более существенными с колебаниями от -12 до +10 градусов.

В период с 20 по 31 марта в регион придет весеннее потепление, в результате чего заморозки закончатся, а температура будет меняться от +1 до +12 градусов. В отдельные дни регион продолжат накрывать дожди.

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