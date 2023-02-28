rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

В Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз

28 февраля 2023, 18:55
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз
В Ростовской области количество рынков за 15 лет уменьшилось более чем на 80%, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dоnnеws рассказал, что на последнем заседании председатель комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игорь Бураков объявил, что количество донских рынков сократилось с 223 до 42 торговых площадок. Это всего 18,8% от общего числа рынков, которые работали на территории Ростовской области в течение последних 15 лет.

При этом ситуация ухудшилась именно после принятия закона «О розничных рынках» в 2006 году. Игорь Бураков признал, что рынки действительно привели в порядок, однако регулирование их деятельности оказалось жестче тех требований, что действуют для супермаркетов. Директор областного департамента потребительского рынка Алексей Панкратов добавил данные о том, что в прошлом году примерно 40% мест на донских рынках «простаивали».

В Ростове-на-Дону обновят вход на Центральный рынок после критики властей
Узнать подробнее

Между тем, директор Центрального рынка Ростова Юрий Муковоз утверждает, что в нынешних условиях построить рынок, полностью соответствующий нормам закона, невозможно или слишком ресурсозатратно.

«Это очень дорогостоящий проект. Особенно возмущает возмещение стоимости подключения к электросетям, теплосетям. Суммы, установленные монополистами, неподъёмные», — сообщил Муковоз, напомнив о закрытии рынка «Новый базар». По мнению директора Центрального рынка действующее законодательство способствует сокращению численности рынков из-за серьезных затрат.

Ранее в Ростове рассказали о вымогателях на парковке перед рынком «Белый Темерник».

Читайте также:
Рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить высоткамиПравительство планирует построить самый большой рыбный рынок в Ростовской областиСтихийный рынок вернулся на Сельмаш в Ростове после показательных августовских рейдов
#Надежда Пустяк#Происшествие#Рынок#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Шахты#Новочеркасск#Аксай#Батайск#Азов
Подпишитесь
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Сегодня, 07:39
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Сегодня, 07:19
Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году
Сегодня, 06:33
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
Сегодня, 07:08
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Сегодня, 06:34
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
Сегодня, 07:26