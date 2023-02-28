В Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Портал Dоnnеws рассказал, что на последнем заседании председатель комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игорь Бураков объявил, что количество донских рынков сократилось с 223 до 42 торговых площадок. Это всего 18,8% от общего числа рынков, которые работали на территории Ростовской области в течение последних 15 лет.
При этом ситуация ухудшилась именно после принятия закона «О розничных рынках» в 2006 году. Игорь Бураков признал, что рынки действительно привели в порядок, однако регулирование их деятельности оказалось жестче тех требований, что действуют для супермаркетов. Директор областного департамента потребительского рынка Алексей Панкратов добавил данные о том, что в прошлом году примерно 40% мест на донских рынках «простаивали».
Между тем, директор Центрального рынка Ростова Юрий Муковоз утверждает, что в нынешних условиях построить рынок, полностью соответствующий нормам закона, невозможно или слишком ресурсозатратно.
«Это очень дорогостоящий проект. Особенно возмущает возмещение стоимости подключения к электросетям, теплосетям. Суммы, установленные монополистами, неподъёмные», — сообщил Муковоз, напомнив о закрытии рынка «Новый базар». По мнению директора Центрального рынка действующее законодательство способствует сокращению численности рынков из-за серьезных затрат.
Ранее в Ростове рассказали о вымогателях на парковке перед рынком «Белый Темерник».