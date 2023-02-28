В Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз

При этом ситуация ухудшилась именно после принятия закона «О розничных рынках» в 2006 году. Игорь Бураков признал, что рынки действительно привели в порядок, однако регулирование их деятельности оказалось жестче тех требований, что действуют для супермаркетов. Директор областного департамента потребительского рынка Алексей Панкратов добавил данные о том, что в прошлом году примерно 40% мест на донских рынках «простаивали».