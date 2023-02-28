В Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Следственный отдел в Шахтах СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в двух эпизодах насилия по отношению к представителям власти.
Следователи представили версию, согласно которой в воскресенье, 12 февраля, мужчина нарушил общественный порядок и после замечания со стороны сотрудников полиции напал на сотрудника ППС УМВД России. Позже во вторник, 14 февраля, мужчина также нарушил общественный порядок, приехавший на вызов полицейский был избит металлическим предметом.
После повторного эпизода мужчину задержали и заключили под стражу, ведутся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове двое мужчин напали на соседа с битами.