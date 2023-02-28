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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля

28 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля
В Ростовской области задержали дебошира, который устроил две драки с сотрудниками полиции и даже напал на одного из правоохранителей с металлическим предметом, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следственный отдел в Шахтах СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в двух эпизодах насилия по отношению к представителям власти.

Следователи представили версию, согласно которой в воскресенье, 12 февраля, мужчина нарушил общественный порядок и после замечания со стороны сотрудников полиции напал на сотрудника ППС УМВД России. Позже во вторник, 14 февраля, мужчина также нарушил общественный порядок, приехавший на вызов полицейский был избит металлическим предметом.

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После повторного эпизода мужчину задержали и заключили под стражу, ведутся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове двое мужчин напали на соседа с битами.

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