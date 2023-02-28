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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Ростовской области звучит воздушная тревога, а ВСУ планируют напасть на Крым

28 февраля 2023, 15:11
Фото: mil.ru
В Ростовской области звучит воздушная тревога, а ВСУ планируют напасть на Крым
В Ростовской области жители слышали воздушную тревогу, пока американцы делятся планами о разрушении дорог из Крыма, а в Таганроге продолжают раскрывать хищения на заводе ТАНТК.

Организаторы беспорядков

В пресс-службе МЧС по Ростовской области объяснили, почему жители Новошахтинска услышали утром вместо радиопередач объявление о воздушной тревоге.

По данным федерального управления МЧС, причиной активации воздушной тревоги стала хакерская атака на серверы, которая произошла в различных регионах Российской Федерации. Пострадали сети теле- и радиоканалов, на которых запустили сообщения о воздушной тревоге.

Также глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко также сообщил своим землякам, что причиной воздушной тревоги стала хакерская атака, и призвал сограждан не беспокоиться о произошедшем.

Военные амбиции и несбыточные фантазии

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес поделился планами ВСУ о разрыве сухопутной связи между Крымским полуостровом и Ростовской областью.

По словам бывшего военного, Украина планирует произвести атаку по Крыму, а также уничтожить объекты транспортной инфраструктуры, чтобы сделать проблематичным доступ на полуостров из Ростовской области.

По словам бывшего военного, Украина планирует произвести атаку по Крыму
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
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При этом военный предполагает, что перед этим ВСУ произведут дальнобойные удары по морским базам российского флота.

В настоящий момент никаких комментариев от МО РФ или других официальных ведомств относительно этой информации не поступало.

Делегирование обязанностей

В Ростовской области трех сотрудников руководящего звена ТАНТК имени Бериева осудили за хищения средств оборонного завода, об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.

Фигурантами дела стали начальник конструкторского бюро-3 Юрий Долгошеев, а также руководители отделов КБ-3 Дмитрий Белов и Владимир Данильченко. Сообщается, что мужчины заключили договоры с третьими лицами на разработку конструкторской документации. Однако на деле разработкой занимались в рабочее время сотрудники ТАНТК.

Ущерб от действий подозреваемых составил более двух миллионов рублей. В результате суд определил, что Долгошеев проведет в тюрьме два года, а Белов и Данильченко получат по два года условно со штрафами размером 100 и 200 тысяч рублей.

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