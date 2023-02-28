Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В пресс-службе МЧС по Ростовской области объяснили, почему жители Новошахтинска услышали утром вместо радиопередач объявление о воздушной тревоге.
По данным федерального управления МЧС, причиной активации воздушной тревоги стала хакерская атака на серверы, которая произошла в различных регионах Российской Федерации. Пострадали сети теле- и радиоканалов, на которых запустили сообщения о воздушной тревоге.
Также глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко также сообщил своим землякам, что причиной воздушной тревоги стала хакерская атака, и призвал сограждан не беспокоиться о произошедшем.
Военные амбиции и несбыточные фантазии
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес поделился планами ВСУ о разрыве сухопутной связи между Крымским полуостровом и Ростовской областью.
По словам бывшего военного, Украина планирует произвести атаку по Крыму, а также уничтожить объекты транспортной инфраструктуры, чтобы сделать проблематичным доступ на полуостров из Ростовской области.
При этом военный предполагает, что перед этим ВСУ произведут дальнобойные удары по морским базам российского флота.
В настоящий момент никаких комментариев от МО РФ или других официальных ведомств относительно этой информации не поступало.
В Ростовской области трех сотрудников руководящего звена ТАНТК имени Бериева осудили за хищения средств оборонного завода, об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.
Фигурантами дела стали начальник конструкторского бюро-3 Юрий Долгошеев, а также руководители отделов КБ-3 Дмитрий Белов и Владимир Данильченко. Сообщается, что мужчины заключили договоры с третьими лицами на разработку конструкторской документации. Однако на деле разработкой занимались в рабочее время сотрудники ТАНТК.
Ущерб от действий подозреваемых составил более двух миллионов рублей. В результате суд определил, что Долгошеев проведет в тюрьме два года, а Белов и Данильченко получат по два года условно со штрафами размером 100 и 200 тысяч рублей.