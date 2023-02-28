Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Напомним, в последние несколько дней в Ростове фиксируют странное поведение подростков, имеющих отношение к «ЧВК Редан». Дети собираются у торговых центров ради немотивированных потасовок с представителями других субкультур.
Это привлекло внимание общественности и донского правительства к представителям субкультуры, которые для демонстрации своей сопричастности к движению носят одежду с пауками и цифрой 4 и клетчатые брюки.
И вот во вторник, 28 февраля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в школах Ростова могут запретить носить одежду с какой-либо символикой и даже яркими красками. В настоящий момент ограничения якобы уже ввели в школах №19, 20 и 90.
В управлении образования Ростова на запрос авторов канала сообщили, что в школах проведут разъяснительную работу с родителями и педагогами.
«Они [прим. редакции — ученики] должны посещать школу только в одежде, соответствующей уставу школы. Это либо повседневная одежда — светлый верх, темный низ без ярких красок, либо форма лицеев и школ», — сообщили в управлении образования.