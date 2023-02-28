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Published Сегодня, 17:19

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Updated Сегодня, 17:21

В школах Ростова собираются ввести запрет на клетчатые брюки и кофты с пауками

28 февраля 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
В школах Ростова собираются ввести запрет на клетчатые брюки и кофты с пауками
В школах Ростова подросткам могут запретить носить одежду с «яркими красками» и любой символикой, кроме той, что предусмотрена уставом учреждения, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, в последние несколько дней в Ростове фиксируют странное поведение подростков, имеющих отношение к «ЧВК Редан». Дети собираются у торговых центров ради немотивированных потасовок с представителями других субкультур.

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Это привлекло внимание общественности и донского правительства к представителям субкультуры, которые для демонстрации своей сопричастности к движению носят одежду с пауками и цифрой 4 и клетчатые брюки.

И вот во вторник, 28 февраля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в школах Ростова могут запретить носить одежду с какой-либо символикой и даже яркими красками. В настоящий момент ограничения якобы уже ввели в школах №19, 20 и 90.

Пример запрещенной одежды
Фото: соцсети

В управлении образования Ростова на запрос авторов канала сообщили, что в школах проведут разъяснительную работу с родителями и педагогами.

«Они [прим. редакции — ученики] должны посещать школу только в одежде, соответствующей уставу школы. Это либо повседневная одежда — светлый верх, темный низ без ярких красок, либо форма лицеев и школ», — сообщили в управлении образования.

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