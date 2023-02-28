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В течение двух недель откроют съезд с Западного подъезда к Ростову на Батайск

28 февраля 2023, 08:55
Фото: Яндекс.Карты
В течение двух недель откроют съезд с Западного подъезда к Ростову на Батайск
Рабочие приступили к асфальтированию съезда с Западного подъезда к Ростову на Батайск, сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

К финалу подходит ремонт съезда с трассы А-135 к Ростову-на-Дону от дороги М-4 «Дон» на улицу Фермерскую в Батайске. Рабочие уже начали асфальтировать этот участок дорожного полотна.

Уточняется, что это можно делать только в сухую и теплую погоду для обеспечения прочности асфальта. До этого холода и осадки не давали возможности приступить к асфальтированию. Однако с 28 февраля подрядчик начал укладывать нижние слои дорожного покрытия. Ему также предстоит обустроить участок для безопасного проезда.

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Предполагается, что эти работы будут выполнены в течение двух недель. После этого съезд на Фермерскую улицу будет открыт.

Напомним, съезд закрыли еще 12 января этого года. Водителям тогда предложили альтернативные маршруты. Например, заехать в Батайск можно со стороны Западного жилого массива через азовскую развязку и далее по улице Грузинской. Из Батайска же уехать в Ростов можно через улицы Горького и Энгельса.

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