Уточняется, что это можно делать только в сухую и теплую погоду для обеспечения прочности асфальта. До этого холода и осадки не давали возможности приступить к асфальтированию. Однако с 28 февраля подрядчик начал укладывать нижние слои дорожного покрытия. Ему также предстоит обустроить участок для безопасного проезда.