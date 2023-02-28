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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Вассерман рассказал, зачем Украина взломала радиосигнал в Ростовской области

28 февраля 2023, 18:47
Фото: https://vassermans.ru/
Анатолий Вассерман
Взлом радиоканала и внезапный запуск сирен, что произошло сегодня в Новошахтинске Ростовской области, сделан с одной целью — запугать людей, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат ГосДумы Анатолий Вассерман.

Собеседник рассказывает, что напуганный враг — это слабый враг. Этим и руководствовалась Украина, взламывая радиовещание Новошахтинска Ростовской области для внезапного запуска сирен. 

«Я думаю, что в ближайшее время защита радиосетей будет улучшена, чтобы впредь такое не повторялось», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Депутат подчеркивает, что помимо взлома радиоканала, сегодня в регионах России были зафиксированы украинские беспилотники. По словам собеседника, этим Америка пытается прощупать возможности нашей противовоздушной и противоракетной обороны на самых критических направлениях.

«Мы же стараемся свои возможности раскрывать как можно меньше, уничтожая только те беспилотники, которые приближаются к критически важной инфраструктуре. Нам сейчас выгодно не демонстрировать все свои возможности», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему украинские беспилотники не долетают до Ростовской области. 

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