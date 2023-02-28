Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Собеседник рассказывает, что напуганный враг — это слабый враг. Этим и руководствовалась Украина, взламывая радиовещание Новошахтинска Ростовской области для внезапного запуска сирен.
«Я думаю, что в ближайшее время защита радиосетей будет улучшена, чтобы впредь такое не повторялось», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат подчеркивает, что помимо взлома радиоканала, сегодня в регионах России были зафиксированы украинские беспилотники. По словам собеседника, этим Америка пытается прощупать возможности нашей противовоздушной и противоракетной обороны на самых критических направлениях.
«Мы же стараемся свои возможности раскрывать как можно меньше, уничтожая только те беспилотники, которые приближаются к критически важной инфраструктуре. Нам сейчас выгодно не демонстрировать все свои возможности», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему украинские беспилотники не долетают до Ростовской области.