Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Портал Dоnnеws сообщил, что во вторник, 28 февраля, парламентарии Ростовской области обсуждали федеральный закон «О похоронном деле», который заставил обратить внимание на некоторые проблемные вопросы.
Так предметом противоречий стала возможность создания кладбищ по схеме ГЧП с помощью взаимодействия инвесторов и государства.
По словам главы Минимущества Ростовской области Евгения Осыченко, заработок на кладбищенской недвижимости и заключение концессии на социальных объектах вроде погостов — это порочная практика.
С ним не согласился депутат донского Заксобрания Борис Вальтер, который напомнил, что содержание кладбищ — это очень дорого, и у большинства муниципалитетов нет ни мест для захоронения, ни ресурсов. При таких условиях правительство вынуждено либо дать деньги на создание новых и содержание старых кладбищ, либо привлечь инвесторов.
Зампредседателя комитета Заксобрания по строительству Сергей Ковалев поддержал позицию Осыченко и отметил, что не видит выгоды для инвесторов в содержании старых кладбищ, поскольку новые захоронения на старых территориях произвести не удастся.
Сам вопрос организации частных кладбищ и семейных захоронений достаточно сложный, так замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов сообщил, что на создание нового кладбища потребуется не менее 40 гектаров земли, вместе с благоустройством создание такого объекта потребует от 500 миллионов до миллиарда рублей. А в крупных городах такого кладбища хватит максимум на 10 лет, и хотя инвестиции позволили бы решить этот вопрос — у населения должна быть бесплатная альтернатива для таких кладбищ.
Ранее объявили о планах построить вторую очередь кладбища «Ростовское».