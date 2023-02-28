Сам вопрос организации частных кладбищ и семейных захоронений достаточно сложный, так замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов сообщил, что на создание нового кладбища потребуется не менее 40 гектаров земли, вместе с благоустройством создание такого объекта потребует от 500 миллионов до миллиарда рублей. А в крупных городах такого кладбища хватит максимум на 10 лет, и хотя инвестиции позволили бы решить этот вопрос — у населения должна быть бесплатная альтернатива для таких кладбищ.