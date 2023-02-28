Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Хлопок местные жители услышали около 20.00 мск. Чуть позже по местным пабликам и мессенджерам стали распространяться снимки, на которых видно зарево.
При этом в региональном МЧС призвали горожан к спокойствию, заявив, что пожара в районе аэродрома нет. Также к населению обратился глава Ейска Роман Бублик, который отметил, что с 1 февраля на аэродроме проводятся учения.
Другой информации о событии не поступало. Данные уточняются.
Ранее политолог Александр Сухарь в беседе с RostovGazeta не исключил, что вражеский дрон мог стать причиной пожара на территории нефтебазы в Туапсе. Происшествие было зафиксировано в ночь на 28 февраля.