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Published Сегодня, 20:11

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

Жители Ейска сообщили о мощном хлопке в районе аэродрома 28 февраля

28 февраля 2023, 20:11
Фото: mil.ru
Жители Ейска сообщили о мощном хлопке в районе аэродрома 28 февраля
Жители Ейска сообщили о громком звуке, похожем на взрыв, в районе аэродрома вечером 28 февраля, передает телеграм-канал «Новости Краснодара».

Хлопок местные жители услышали около 20.00 мск. Чуть позже по местным пабликам и мессенджерам стали распространяться снимки, на которых видно зарево.

При этом в региональном МЧС призвали горожан к спокойствию, заявив, что пожара в районе аэродрома нет. Также к населению обратился глава Ейска Роман Бублик, который отметил, что с 1 февраля на аэродроме проводятся учения.

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Другой информации о событии не поступало. Данные уточняются.

Ранее политолог Александр Сухарь в беседе с RostovGazeta не исключил, что вражеский дрон мог стать причиной пожара на территории нефтебазы в Туапсе. Происшествие было зафиксировано в ночь на 28 февраля.

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#Елена Янкевич
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