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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Хакеры взломали серверы телеканалов и радиостанций в Ростовской области 28 февраля

28 февраля 2023, 12:19
Фото: 1MI
В МЧС Ростовской области опровергли объявление воздушной тревоги из-за атаки хакеров
В Ростовской области жители Новошахтинска вместо певцов и ведущих услышали по радио воздушную тревогу, пояснения произошедшему дали местные власти и пресс-служба МЧС России региона.

Во вторник, 28 февраля, в МЧС Ростовской области опубликовали сообщение от федерального управления, что в отдельных субъектах Российской Федерации зафиксировали взломы теле- и радиоканалов. Неизвестные хакеры запустили сигнал воздушной тревоги, что вызвало беспокойство у местного населения.

«МЧС России сообщает, что данная информация[прим. редакции — о воздушной тревоге] является ложной и не соответствует действительности!», — сказано в сообщении.

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Между тем, глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко также призвал местных жителей, услышавших утром по радио сигнал воздушной тревоги, не нервничать и сохранять спокойствие.

«По информации специалистов Медиагруппы „Интерфейс“, взломан доступ к серверам вещания радио, с которого идет сигнал», — уточнил Бондаренко в своем Telegram-канале.

Ранее украинские хакеры взломали сайт библиотеки из-за патриотической выставки.

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