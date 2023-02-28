Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Во вторник, 28 февраля, в МЧС Ростовской области опубликовали сообщение от федерального управления, что в отдельных субъектах Российской Федерации зафиксировали взломы теле- и радиоканалов. Неизвестные хакеры запустили сигнал воздушной тревоги, что вызвало беспокойство у местного населения.
«МЧС России сообщает, что данная информация[прим. редакции — о воздушной тревоге] является ложной и не соответствует действительности!», — сказано в сообщении.
Между тем, глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко также призвал местных жителей, услышавших утром по радио сигнал воздушной тревоги, не нервничать и сохранять спокойствие.
«По информации специалистов Медиагруппы „Интерфейс“, взломан доступ к серверам вещания радио, с которого идет сигнал», — уточнил Бондаренко в своем Telegram-канале.
Ранее украинские хакеры взломали сайт библиотеки из-за патриотической выставки.