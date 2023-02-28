Во вторник, 28 февраля, в МЧС Ростовской области опубликовали сообщение от федерального управления, что в отдельных субъектах Российской Федерации зафиксировали взломы теле- и радиоканалов. Неизвестные хакеры запустили сигнал воздушной тревоги, что вызвало беспокойство у местного населения.