Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В спецоперации погиб 41-летний уроженец хутора Коминтерн Красносулинского района Ростовской области Виктор Малявка, об этом сообщило издание Donday. Несколько лет назад он переехал в ЛНР, где работал в шахте Должанская-Капитальная. В феврале 2022 года его мобилизовали для участия в СВО.
Известно, что службу он проходил как стрелок-радиотелефонист. Виктора Малявки не стало еще осенью прошлого года. Он погиб в боях под Соледаром. Однако о его смерти стало известно только сейчас.
Официально о гибели военного в министерстве обороны не сообщали.
Ранее в ходе спецоперации смертельное ранение получил уроженец Донецка Ростовской области, военнослужащий ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко.