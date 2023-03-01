В спецоперации погиб 41-летний уроженец хутора Коминтерн Красносулинского района Ростовской области Виктор Малявка, об этом сообщило издание Donday. Несколько лет назад он переехал в ЛНР, где работал в шахте Должанская-Капитальная. В феврале 2022 года его мобилизовали для участия в СВО.