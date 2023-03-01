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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:45

В ходе СВО погиб 41-летний шахтёр из Ростовской области

1 марта 2023, 13:28
Фото: Свердловск- история шахтёрского городка/vk.com
41-летний шахтер из Ростовской области погиб в ходе СВО
41-летний уроженец Ростовской области Виктор Малявка был смертельно ранен в ходе спецоперации, сообщают СМИ.

В спецоперации погиб 41-летний уроженец хутора Коминтерн Красносулинского района Ростовской области Виктор Малявка, об этом сообщило издание Donday. Несколько лет назад он переехал в ЛНР, где работал в шахте Должанская-Капитальная. В феврале 2022 года его мобилизовали для участия в СВО.

Известно, что службу он проходил как стрелок-радиотелефонист. Виктора Малявки не стало еще осенью прошлого года. Он погиб в боях под Соледаром. Однако о его смерти стало известно только сейчас.

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Официально о гибели военного в министерстве обороны не сообщали.

Ранее в ходе спецоперации смертельное ранение получил уроженец Донецка Ростовской области, военнослужащий ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко.

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