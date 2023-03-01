Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Фигурант пообещал представителю одной из компаний помочь избежать уголовного преследования за нарушения. Позже он заявил коммерсантам, что полицейские якобы хотят за эту услугу 250 тысяч рублей.
После получения денег Ефименко задержали представители УФСБ. Юрист признал вину и заявил, что хотел обмануть предпринимателей. Все деньги он намеревался потратить на себя.
В результате возбудили уголовное дело, Ленинский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.