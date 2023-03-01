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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:24

Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман коммерсантов на крупную сумму

1 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман коммерсантов на крупную сумму
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату Андрею Ефименко, который пытался обмануть несколько бизнесменов, сообщили в УФСБ по региону.


Фигурант пообещал представителю одной из компаний помочь избежать уголовного преследования за нарушения. Позже он заявил коммерсантам, что полицейские якобы хотят за эту услугу 250 тысяч рублей.

После получения денег Ефименко задержали представители УФСБ. Юрист признал вину и заявил, что хотел обмануть предпринимателей. Все деньги он намеревался потратить на себя.

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В результате возбудили уголовное дело, Ленинский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу. 

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек. 

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