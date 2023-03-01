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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек

Сегодня, 13:26
Уже 32 погибших зафиксировано при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции. 85 человек получили травмы, госпитализированы 53 человека.

Как сообщает газета “Известия”, из 53 человек остающихся в больнице, 25 в тяжелом состоянии. По распоряжению правительства для приёма раненых открыты больницы Ларисы и Катерини. В режиме повышенной готовности медучреждения Салоников и Афин.

Железнодорожная авария в Греции случилась 1 марта. Предварительная причина трагедии – ошибка в смене железнодорожных путей, в результате которой на одной колее оказались 2 поезда. После столкновения произошёл взрыв.

 

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