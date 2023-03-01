Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек

Как сообщает газета “Известия”, из 53 человек остающихся в больнице, 25 в тяжелом состоянии. По распоряжению правительства для приёма раненых открыты больницы Ларисы и Катерини. В режиме повышенной готовности медучреждения Салоников и Афин.