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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Что запретили в Ростовской области с 1 марта 2023 года

1 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI
Что запретили в Ростовской области с 1 марта 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, вступили в силу новые законы, которые могут изменить жизнь граждан. Что поменялось для местных жителей, в материале RostovGazeta.

Кому нельзя работать в такси

С начала весны работать в такси запретили водителям,  у которых есть непогашенная судимость. Здесь говорится о людях, совершивших преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Ограничения также распространяются на водителей общественного транспорта. Запретили работать в автобусах, троллейбусах и трамваях судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кому нельзя работать в такси
Фото: 1MI

Кто не может получить выписку ЕГРН

С 1 марта получить выписку Единого государственного реестра недвижимости имеет право только владелец помещения. Разрешено это также тем, кому он дал разрешение. 

Если разрешение получить не удалось, то узнать нужные данные можно только через нотариус. 

Ограничения на продажу животных

В России вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными. Теперь их продажа разрешена по более строгим правилам. 

Однако требования к местам для продажи животных пока не установлены. Один из депутатов Госдумы рассказал изданию ТАСС, что многие крупные сетевые магазины уже отказались от торговли животными, так как они честно заявили, что не могут создать нормальных условий. 

Ограничения на продажу животных
Фото: 1MI

Ограничения на использование электросамокатов

Согласно нововведениям, электросамокаты теперь называются средствами индивидуальной мобильности. Чтобы на них покататься, придется учитывать ряд правил:

  1. Нельзя набирать скорость выше 25 километров в час;
  2. Выезжать на тротуары и велодорожки разрешено только в том случае, если самокат весит менее 35 килограммов;
  3. На пешеходном переходе нужно сойти с транспорта;
  4. На тротуарах приоритет имеют пешеходы;

Кроме того, разрешено выезжать на правую полосу дороги, если допустимая скорость на участке не более 60 километров в час.

Ограничения на использование электросамокатов
Фото: 1MI

Как правильно проезжать круговое движение

Поменяли правила и для проезда по круговому движению. Если при въезде нет никаких знаков, то придется пропустить машины, находящиеся на кругу.

Аналогичные правила действуют, если есть знаки «Круговое движение» и «Уступи дорогу». Однако, если при въезде установлен знак «Главная дорога», то можно смело проезжать.

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