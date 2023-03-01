Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
С начала весны работать в такси запретили водителям, у которых есть непогашенная судимость. Здесь говорится о людях, совершивших преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Ограничения также распространяются на водителей общественного транспорта. Запретили работать в автобусах, троллейбусах и трамваях судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.
С 1 марта получить выписку Единого государственного реестра недвижимости имеет право только владелец помещения. Разрешено это также тем, кому он дал разрешение.
Если разрешение получить не удалось, то узнать нужные данные можно только через нотариус.
В России вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными. Теперь их продажа разрешена по более строгим правилам.
Однако требования к местам для продажи животных пока не установлены. Один из депутатов Госдумы рассказал изданию ТАСС, что многие крупные сетевые магазины уже отказались от торговли животными, так как они честно заявили, что не могут создать нормальных условий.
Согласно нововведениям, электросамокаты теперь называются средствами индивидуальной мобильности. Чтобы на них покататься, придется учитывать ряд правил:
Кроме того, разрешено выезжать на правую полосу дороги, если допустимая скорость на участке не более 60 километров в час.
Поменяли правила и для проезда по круговому движению. Если при въезде нет никаких знаков, то придется пропустить машины, находящиеся на кругу.
Аналогичные правила действуют, если есть знаки «Круговое движение» и «Уступи дорогу». Однако, если при въезде установлен знак «Главная дорога», то можно смело проезжать.