Для абитуриентов Ростовской области ужесточили правила поступления в вузы с 1 марта

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В своем Telegram-канале Мананкина рассказала, что с 1 марта в Ростовской области изменили правила поступления в учреждения высшего образования.
Заявления как и раньше можно подать в пять вузов, однако количество направлений подготовки сократилось в два раза — с 10 до пяти направлений в каждый вуз.
Кроме того, при поступлении будущие студенты должны указать приоритеты зачисления по их предпочтениям, которые будут указаны в документах с остальными значимыми данными.
Также для всех вузов ввели строгое расписание сроков приема на бюджетные места. Так, прием заявлений от абитуриентов вузы должны открыть не позже 20 июня, завершение приема документов с прохождением творческих конкурсных испытаний проведут в срок с 7 до 20 июля. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки. 28–30 июля вузы должны зачислить студентов по квотам и опубликовать приказы о зачислении, а с 3 по 9 августа зачисляют студентов, поступивших по результатам вступительных испытаний.
Ранее ростовчане заявили, что считают бессмысленным учитывать службу в армии при поступлении в вузы.