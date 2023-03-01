Для абитуриентов Ростовской области ужесточили правила поступления в вузы с 1 марта

Также для всех вузов ввели строгое расписание сроков приема на бюджетные места. Так, прием заявлений от абитуриентов вузы должны открыть не позже 20 июня, завершение приема документов с прохождением творческих конкурсных испытаний проведут в срок с 7 до 20 июля. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки. 28–30 июля вузы должны зачислить студентов по квотам и опубликовать приказы о зачислении, а с 3 по 9 августа зачисляют студентов, поступивших по результатам вступительных испытаний.