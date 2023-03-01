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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Для абитуриентов Ростовской области ужесточили правила поступления в вузы с 1 марта

1 марта 2023, 08:37
Фото: Stevenfruitsmaak/c by sa/wikimedia.org
Для абитуриентов Ростовской области ужесточили правила поступления в вузы с 1 марта
Абитуриентам Ростовской области рассказали, как изменились правила поступления в донские вузы с 1 марта, об этом сообщила председатель комитета ЗСРО по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

В своем Telegram-канале Мананкина рассказала, что с 1 марта в Ростовской области изменили правила поступления в учреждения высшего образования.

Заявления как и раньше можно подать в пять вузов, однако количество направлений подготовки сократилось в два раза — с 10 до пяти направлений в каждый вуз.

Кроме того, при поступлении будущие студенты должны указать приоритеты зачисления по их предпочтениям, которые будут указаны в документах с остальными значимыми данными.

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Также для всех вузов ввели строгое расписание сроков приема на бюджетные места. Так, прием заявлений от абитуриентов вузы должны открыть не позже 20 июня, завершение приема документов с прохождением творческих конкурсных испытаний проведут в срок с 7 до 20 июля. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки. 28–30 июля вузы должны зачислить студентов по квотам и опубликовать приказы о зачислении, а с 3 по 9 августа зачисляют студентов, поступивших по результатам вступительных испытаний.

Ранее ростовчане заявили, что считают бессмысленным учитывать службу в армии при поступлении в вузы.

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