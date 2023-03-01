Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В СВО погиб 23-летний боец из села Самарское Азовского района Радик Оганисян. Смертельное ранение он получил, спасая в бою сослуживца.
На спецоперацию юноша попал добровольцем. Военную подготовку Оганисян прошел в Марьинке в ДНР.
Сообщается, что похороны бойца состоялись на малой родине в прошлый вторник.
Официально о гибели Оганисяна министерство обороны не сообщало.
Ранее в спецоперации погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Донецка Ростовской области Сергей Ермоленко. Его не стало еще в начале февраля, однако вывезти тело домой и похоронить бойца смогли только 23 февраля.