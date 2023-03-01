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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Доброволец Радик Оганисян из Ростовской области погиб в ходе СВО

1 марта 2023, 13:47
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
23-летний доброволец Радик Оганисян из Ростовской области погиб в ходе СВО
Смертельное ранение, участвуя в спецоперации, получил военнослужащий из Ростовской области Радик Оганисян, сообщил паблик в сети «ВКонтакте» «Это Ростов».

В СВО погиб 23-летний боец из села Самарское Азовского района Радик Оганисян. Смертельное ранение он получил, спасая в бою сослуживца.

На спецоперацию юноша попал добровольцем. Военную подготовку Оганисян прошел в Марьинке в ДНР.

Сообщается, что похороны бойца состоялись на малой родине в прошлый вторник.

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Официально о гибели Оганисяна министерство обороны не сообщало.
Фото: МБОУ Самарская ООШ N2 Азовского района

Официально о гибели Оганисяна министерство обороны не сообщало.

Ранее в спецоперации погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Донецка Ростовской области Сергей Ермоленко. Его не стало еще в начале февраля, однако вывезти тело домой и похоронить бойца смогли только 23 февраля.

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