Движение «Рёдан» заявило о себе в РФ

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Как пишет Infox, с возникновением в России молодежного движения «Рёдан», объединяющего подростков-неформалов, связывают недавние массовые потасовки молодежи в Казани, Москве, Петербурге и Новосибирске. Все участники драк относили себя к разным субкультурам.
Официально сторонники «Рёдан» — поклонники аниме «Hunter x Hunter», но в последнее время все чаще поступает информация об их радикализации под влиянием извне. В данный момент вопросом решили заняться в Государственной Думе, где опасаются, что за новым движением могут стоять провокационно настроенные представители недружественных стран.