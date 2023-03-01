Движение «Рёдан» заявило о себе в РФ

Официально сторонники «Рёдан» — поклонники аниме «Hunter x Hunter», но в последнее время все чаще поступает информация об их радикализации под влиянием извне. В данный момент вопросом решили заняться в Государственной Думе, где опасаются, что за новым движением могут стоять провокационно настроенные представители недружественных стран.