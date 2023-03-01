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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Движение «Рёдан» заявило о себе в РФ

Сегодня, 15:42
Волна массовых задержаний подростков, прокатившаяся по России в феврале, связана с возникновением в стране крупного молодежного движения «Рёдан».

Как пишет Infox, с возникновением в России молодежного движения «Рёдан», объединяющего подростков-неформалов, связывают недавние массовые потасовки молодежи в Казани, Москве, Петербурге и Новосибирске. Все участники драк относили себя к разным субкультурам.

Официально сторонники «Рёдан» — поклонники аниме «Hunter x Hunter», но в последнее время все чаще поступает информация об их радикализации под влиянием извне. В данный момент вопросом решили заняться в Государственной Думе, где опасаются, что за новым движением могут стоять провокационно настроенные представители недружественных стран.



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