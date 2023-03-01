rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Экс-главу филиала «Госсорткомиссии» осудили в Ростове за ущерб природе на 4 млн руб

1 марта 2023, 09:42
Фото: Redboston/cc by sa/wikimedia.org
Экс-главу филиала «Госсорткомиссии» осудили в Ростове за ущерб природе на 4 млн руб
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему директору филиала «Госсорткомиссии» за превышение полномочий, сообщили в УФСБ по региону.

Фигурант заключил от лица филиала с компанией «Донэнерго» соглашение об установлении сервитута. Планировалось разместить линейный объект на сельхозземле, которой управлял филиал.

В рамках соглашения, представители «Донэнерго» провели строительные работы. Размер ущерба плодородному слою почвы оценили на сумму более четырех миллионов рублей.

Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли
Узнать подробнее

После этого по факту превышения полномочий завели уголовное дело. Пролетарский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно. 

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

Читайте также:
Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежьяОколо 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской областиЖитель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь пояснил, зачем Украина взламывает радиоканалы на Дону
28 февраля 15:08
Пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю
Сегодня, 07:41
Ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам
Сегодня, 06:37
В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ
Сегодня, 06:27
Сезон дождей начнется в Ростовской области днем с 4 марта
Сегодня, 04:25
Глава Минимущества Ростовской области назвал частные кладбища порочной практикой
28 февраля 18:10