Экс-главу филиала «Госсорткомиссии» осудили в Ростове за ущерб природе на 4 млн руб

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Фигурант заключил от лица филиала с компанией «Донэнерго» соглашение об установлении сервитута. Планировалось разместить линейный объект на сельхозземле, которой управлял филиал.
В рамках соглашения, представители «Донэнерго» провели строительные работы. Размер ущерба плодородному слою почвы оценили на сумму более четырех миллионов рублей.
После этого по факту превышения полномочий завели уголовное дело. Пролетарский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.