Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Владельцы электромобилей смогут с 1 марта бесплатно ездить по трассе М-4 «Дон» и другим федеральным дорогам. Такая мера вводится в России до конца 2023 года.
Для получения права на бесплатный проезд, автомобилисту нужно обратиться в офис поддержки ООО «Автодор — Платные Дороги». Там нужно предоставить свой паспорт, документы на машину, указывающие на наличие электродвигателя и транспондер.
Между тем на днях в Ростовской области подорожал проезд по платному участку трассы М-4 «Дон». Тарифы увеличились для всех категорий автомобилей.