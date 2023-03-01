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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Электрокары могут бесплатно ездить по М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 марта

1 марта 2023, 18:05
Фото: wikipedia.org
С 1 марта бесплатный проезд вводится для электрокаров в Ростовской области
Бесплатный проезд по трассе М-4 «Дон» вводится в Ростовской области с 1 марта, сообщили в Автодоре.

Владельцы электромобилей смогут с 1 марта бесплатно ездить по трассе М-4 «Дон» и другим федеральным дорогам. Такая мера вводится в России до конца 2023 года.

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Для получения права на бесплатный проезд, автомобилисту нужно обратиться в офис поддержки ООО «Автодор — Платные Дороги». Там нужно предоставить свой паспорт, документы на машину, указывающие на наличие электродвигателя и транспондер.

Между тем на днях в Ростовской области подорожал проезд по платному участку трассы М-4 «Дон». Тарифы увеличились для всех категорий автомобилей.

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#Алина Заярная#Дорога#Транспорт#Новости
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