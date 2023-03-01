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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Губернатор Голубев прокомментировал массовые скопления подростков у ТЦ в Ростове

1 марта 2023, 05:39
Фото: 1mi
Глава Ростовской области Василий Голубев потребовал быстрой и четкой реакции на информацию о незаконных акциях подростков, сообщили в правительстве региона.

Ранее полиция разогнала две крупные сходки молодежи возле торговых центров. Есть предположения, что это представители молодежных субкультур «ЧВК Редан» и «оффников».

Говорилось, что подростки нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

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«Когда прошли первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Необходима очень выверенная, правильно организованная работа», — прокомментировал губернатор.

Он заявил о необходимости объединения усилий, чтобы не допустить распространения манипулятивных технологий среди несовершеннолетних.

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