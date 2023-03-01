Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Ранее полиция разогнала две крупные сходки молодежи возле торговых центров. Есть предположения, что это представители молодежных субкультур «ЧВК Редан» и «оффников».
Говорилось, что подростки нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
«Когда прошли первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Необходима очень выверенная, правильно организованная работа», — прокомментировал губернатор.
Он заявил о необходимости объединения усилий, чтобы не допустить распространения манипулятивных технологий среди несовершеннолетних.