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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Инвестор выкупил кондитерскую компанию «Мишкино» в Ростовской области за 710 млн руб

1 марта 2023, 13:48
Фото: vk.com/mishkinoconf
Инвестор выкупил кондитерскую компанию «Мишкино» в Ростовской области за 710 млн руб
ООО «Степь-Инвестиции» выкупило кондитерскую компанию «Мишкино» в Ростовской области за 710 миллионов рублей, информация об этом появилась в реестре банкротов.

Ростовское ООО «Степь-Инвестиции» прибрел кондитерскую фабрику «Мишкино» за 710 миллионов рублей. Торги состоялись накануне, 28 февраля. Инвестор приобрел все имущество компании, оцениваемое в 684,3 миллиона рублей, товарные знаки за 24,7 миллиона рублей и дебиторскую задолженность в 1,4 миллиона рублей.

Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» расплатится с кредиторами своим имуществом
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Аукцион провел конкурсный управляющий «Мишкино».

Банкротом кондитерская фабрика была признана в 2021 году. Тогда же было открыто конкурсное производство в отношении предприятия. Арбитражный суд Ростовской области назначил оценщика, который установил стоимость разного вида имущества фабрики.

Между тем замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что «Мишкино» вернется к своей работе. Чиновник говорил, что на предприятии даже провели пусконаладочные работы и набрали необходимый персонал. Претворятся ли эти планы в жизнь, неизвестно.

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