Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Ростовское ООО «Степь-Инвестиции» прибрел кондитерскую фабрику «Мишкино» за 710 миллионов рублей. Торги состоялись накануне, 28 февраля. Инвестор приобрел все имущество компании, оцениваемое в 684,3 миллиона рублей, товарные знаки за 24,7 миллиона рублей и дебиторскую задолженность в 1,4 миллиона рублей.
Аукцион провел конкурсный управляющий «Мишкино».
Банкротом кондитерская фабрика была признана в 2021 году. Тогда же было открыто конкурсное производство в отношении предприятия. Арбитражный суд Ростовской области назначил оценщика, который установил стоимость разного вида имущества фабрики.
Между тем замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что «Мишкино» вернется к своей работе. Чиновник говорил, что на предприятии даже провели пусконаладочные работы и набрали необходимый персонал. Претворятся ли эти планы в жизнь, неизвестно.