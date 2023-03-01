Между тем замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что «Мишкино» вернется к своей работе. Чиновник говорил, что на предприятии даже провели пусконаладочные работы и набрали необходимый персонал. Претворятся ли эти планы в жизнь, неизвестно.