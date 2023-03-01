KM Residence Prime стал лучшим жилым комплексом Нижегородской области

Среди региональных проектов ГК «Каркас Монолит» KM Residence Prime 28 февраля был признан лучшим жилым комплексом Нижегородской области. Как сообщает newsnn.ru, данный конкурс проводится уже в четвертый раз. Выявление лучших жилых комплексов проходит как в целом по стране, так и отдельно в каждом российском регионе. На конкурс было представлено свыше 1500 проектов ЖК со всей России в 144 номинациях.