KM Residence Prime стал лучшим жилым комплексом Нижегородской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Среди региональных проектов ГК «Каркас Монолит» KM Residence Prime 28 февраля был признан лучшим жилым комплексом Нижегородской области. Как сообщает newsnn.ru, данный конкурс проводится уже в четвертый раз. Выявление лучших жилых комплексов проходит как в целом по стране, так и отдельно в каждом российском регионе. На конкурс было представлено свыше 1500 проектов ЖК со всей России в 144 номинациях.
Каждый проект оценивался членами жюри по 17 критериям. Оно рассматривало качество социальной инфраструктуры, обустройство дворовых пространств, меры безопасности, архитектурное решение, оформление фасадов, входных групп и подъездов, инженерные системы и лифты, а также среду для маломобильных граждан. Конкурс максимально учитывал требования, выдвигаемые Стандартом комплексного развития территорий, разработанным российским Минстроем и ДОМ.РФ.
В настоящее время ГК «Каркас Монолит» заканчивает возводить KM Residence Prime, который включает в себя резиденции с видом на стрелку Оки и Волги. Данный объект в центре Нижнего Новгорода планируется сдать в третьем квартале этого года.