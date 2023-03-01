rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

KM Residence Prime стал лучшим жилым комплексом Нижегородской области

1 марта 2023, 10:31
Фото: km-residence.ru
В рамках Российской строительной недели - 2023 подвели итоги градостроительного конкурса «ТОП ЖК - 2023», на котором были представлены жилые комплексы - новостройки.

Среди региональных проектов ГК «Каркас Монолит» KM Residence Prime 28 февраля был признан лучшим жилым комплексом Нижегородской области. Как сообщает newsnn.ru, данный конкурс проводится уже в четвертый раз. Выявление лучших жилых комплексов проходит как в целом по стране, так и отдельно в каждом российском регионе. На конкурс было представлено свыше 1500 проектов ЖК со всей России в 144 номинациях.

Каждый проект оценивался членами жюри по 17 критериям. Оно рассматривало качество социальной инфраструктуры, обустройство дворовых пространств, меры безопасности, архитектурное решение, оформление фасадов, входных групп и подъездов, инженерные системы и лифты, а также среду для маломобильных граждан. Конкурс максимально учитывал требования, выдвигаемые Стандартом комплексного развития территорий, разработанным российским Минстроем и ДОМ.РФ.

В настоящее время ГК «Каркас Монолит» заканчивает возводить KM Residence Prime, который включает в себя резиденции с видом на стрелку Оки и Волги. Данный объект в центре Нижнего Новгорода планируется сдать в третьем квартале этого года.

Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь пояснил, зачем Украина взламывает радиоканалы на Дону
28 февраля 15:08
Пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю
Сегодня, 07:41
Ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам
Сегодня, 06:37
В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ
Сегодня, 06:27
Сезон дождей начнется в Ростовской области днем с 4 марта
Сегодня, 04:25
Глава Минимущества Ростовской области назвал частные кладбища порочной практикой
28 февраля 18:10