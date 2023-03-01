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Published Сегодня, 07:12

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Коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля

1 марта 2023, 07:12
Фото: ВК "Это Ростов!"
Коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии оказался подтоплен остановочный комплекс, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На пешеходной зоне из земли начали бить потоки воды на высоту около трех метров. В результате она попадала точно в остановку.

«Будущее наступило, это автоматическая мойка остановки. Пилотный вариант установили на Коммунистическом, возле парка „Сказка“, — пошутил автор.

Коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля
Видео: ВК "Это Ростов!"
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Пользователи в комментариях написали, что у этого комплекса есть своя история.

«На этом месте раньше стояла капитальная остановка с магазином, которая смотрелась нормально. Ее убрали и смонтировали эту мелкую стекляшку рядом, а водопровод от торговой точки остался», — заявили ростовчане.

«Поставить кран и летом наслаждаться бесплатной водой, как детстве», — шутят горожане.

Ранее кипятком залило улицу в Ростове-на-Дону утром 11 февраля из-за коммунальной аварии.

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