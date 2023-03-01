Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
На пешеходной зоне из земли начали бить потоки воды на высоту около трех метров. В результате она попадала точно в остановку.
«Будущее наступило, это автоматическая мойка остановки. Пилотный вариант установили на Коммунистическом, возле парка „Сказка“, — пошутил автор.
Пользователи в комментариях написали, что у этого комплекса есть своя история.
«На этом месте раньше стояла капитальная остановка с магазином, которая смотрелась нормально. Ее убрали и смонтировали эту мелкую стекляшку рядом, а водопровод от торговой точки остался», — заявили ростовчане.
«Поставить кран и летом наслаждаться бесплатной водой, как детстве», — шутят горожане.
Ранее кипятком залило улицу в Ростове-на-Дону утром 11 февраля из-за коммунальной аварии.