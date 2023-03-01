Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Предложение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину. Речь идет о регионах, где ввели средний уровень реагирования.
«Бизнес здесь находится под ударом — как в прямом, так и в переносном смысле. В результате происходит разрушение зданий и инфраструктуры предприятий, сельхозземли выходят из оборота, туристическая привлекательность падает», — подчеркнул Титов.
Он добавил, что для людей предусмотрели меры компенсации ущерба, а для бизнеса их нет. По его словам, страховые компании отказывают в выплатах.
В результате было предложено создать реестр и определить меры поддержки, в том числе компенсацию ущерба из бюджета и кредитные каникулы.
Напомним, что средний уровень реагирования в Ростовской области ввел президент Владимир Путин. Тогда регионы поделили на несколько категорий, а главными отличиями являются различные уровни рисков в сфере безопасности.