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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Мишустину предложили платить деньги донским предприятиям, пострадавшим в период СВО

1 марта 2023, 13:53
Фото: Tatarstan.ru/cc by sa 4.0
Мишустину предложили платить деньги донским предприятиям, пострадавшим в период СВО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов предложил составить перечень пострадавших предприятий в Ростовской области, говорится в его Telegram-канале.

Предложение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину. Речь идет о регионах, где ввели средний уровень реагирования.

«Бизнес здесь находится под ударом — как в прямом, так и в переносном смысле. В результате происходит разрушение зданий и инфраструктуры предприятий, сельхозземли выходят из оборота, туристическая привлекательность падает», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что для людей предусмотрели меры компенсации ущерба, а для бизнеса их нет. По его словам, страховые компании отказывают в выплатах.

В результате было предложено создать реестр и определить меры поддержки, в том числе компенсацию ущерба из бюджета и кредитные каникулы.

Фото: 1MI

Напомним, что средний уровень реагирования в Ростовской области ввел президент Владимир Путин. Тогда регионы поделили на несколько категорий, а главными отличиями являются различные уровни рисков в сфере безопасности.

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