На Wink в марте появятся фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Картины подойдут под разное настроение. Так, зрители смогут понять психологию семейных отношений или побывать в мире китайского средневекового фэнтези. Вместе с этим можно вспомнить первые свидания и стать гостем на свадьбе, которая останется в памяти навсегда. Все это станет возможно зрителям за счет кинопремьер марта.
Сервис рекомендует увидеть российский сериал «Хэдшот» (18+), главным героем которого является замкнутый подросток Денис. Его жизнь кардинально меняется после преображения в киберпространстве. В этом мире появляется его аватар IIIPAM, который не следует правилам этики и привык все решать силой.
За счет успехов в мире киберспорта Денис начинает зарабатывать первые деньги и на него обращает внимание девушка, которой ранее он был не интересен. В этой картине есть драматическая линия, а также юмор, который популярен у геймеров.
Сервис Wink разместил все серии, поэтому можно посмотреть сериал без каких-либо ожиданий. Кстати, хэдшотом на геймерском называют выстрел, после которого противник погибает.
Со 2 марта станет доступен криминальный триллер «Один настоящий день» (16+). В нем идет повествование о циничном карьеристе Капитонове, живущем по правилам погрязшего в коррупции следственного подразделения. Для получения результата он готов на все, в том числе заниматься манипуляцией с уликами.
В один из дней ему дают особое задание — посадить невиновного за убийство, которое совершил хозяин города Сафин. За это ему обещают продвижение по службе и деньги, но все планы срываются. Капитонов смог по-новому посмотреть на себя и на то, чем он занимается. Что же ждет главного героя, расскажет трио из Евгения Ткачука, Петра Фёдорова и Александра Робака.
В комедии «Знакомство родителей» (16+) расскажут о подготовке к свадьбе. Связать себя узами брака планируют Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси). Они решают познакомить родителей и не догадываются, что те давно знают друг друга и имеют общие секреты.
Пока идет эта сюжетная линия, будущие молодожены начинают задумываться о том, есть ли у них доверие друг к другу. В картине снялись такие актеры, как Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Мейси и Сьюзен Сарандон.
Посмотреть фильм можно будет с 8 марта.
Для тех, кто хочет окунуться в 1980-е годы, подготовили второй сезон сериала «Тиндер-80» (18+). Все действие происходит во времена, когда технологии были совершенно иными, но желания людей — такими же, как сейчас. В этом сезоне продолжится история про изобретение группы студентов из Парижа. Благодаря им люди могут обмениваться откровенным контентом для знакомств при отсутствии соцсетей.
В сериале вместе сочетаются юмор, эротика, стиль, а также особый, порой беспощадный, французский взгляд на отношения полов. Начать просмотр можно будет с 9 марта.
Кроме того, в марте в сервисе выйдет четвертая часть приключенческой эпопеи «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (18+). Съемки картин проходят по популярной серии детективов нидерландского дипломата Роберта ван Гулика.
Съемочная команда сделала все, чтобы получился полюбившийся многим настоящий китайский блокбастер. Это и хорошо подобранные костюмы, и динамичные боевые сцены. Кроме того, есть элементы мистики и яркая картинка из жизни древнего Китая. Не забыли добавить и детективную интригу.
В новой картине речь идет о загадочном убийстве ростовщика, которое шокировало весь город. Люди думают, что может быть причастен Царь Преисподней.
Расследованием этого дела занимается судья Ди, которому предстоит доказать, что за преступлениями стоят человеческие пороки.
Премьера на Wink состоится 2 марта.
В марте разместят еще одну китайскую картину под названием «Путешествие на Запад. Поединок веры» (16+), сюжет которой сделали в стиле фэнтези.
Зрителям покажут противостояние Царя Обезьян Сунь Укуна и злого божества, похитившего жителей деревни Циньгя, которые теперь находятся в небесном мире. Он хочет вернуть людей в мир смертных, но ему пытается помешать воин Ян Цзянь. Эту красивую историю можно будет увидеть с 23 марта.
С 17 марта в сервисе появится боевая комедия «Моя пиратская свадьба» (18+), рассказывающая о том, как сделать праздник молодоженов незабываемым. Невеста Дарси (Дженнифер Лопес) хотела просто тихо расписаться, а ее возлюбленный Том (Джош Дюшамель) мечтал о роскошном празднике на острове, что и было сделано.
В результате на свадьбе оказались эксцентричные родители и бывший возлюбленный Дарси, который является рокером Шоном (Ленни Кравиц). В праздник вмешались пираты, которые взяли гостей в заложники и намерены получить за них деньги.
В результате история превратилась в настоящий экшн, где главная героиня в свой главный день в жизни будет бегать с автоматом. Узнать, чем завершился праздник, можно с 17 марта.
Для любителей темы семейных отношений подойдет драма «Сын» (18+). Драматург Флориан Зеллер экранизировал еще одну пьесу своей трилогии. Его прошлая работа «Отец», в которой снялся Энтони Хопкинс, получила два Оскара.
Знаменитый актер будет и в новом фильме, но в центре повествования окажутся сыновья. Один из них Питер (Хью Джекман) стал успешным юристом, который второй раз связал себя узами брака, но прошлая жизнь не отпускает его.
Бывшая супруга Кейт (Лора Дерн) нуждается в помощи с воспитанием сына Николаса (Зен Макграт). Подросток оказался замкнутым и агрессивным, любит прогуливать уроки.
Питер прикладывает усилия, что вернуть его к обычной жизни. Но он все равно совершает поступок, о котором пользователи Wink смогут узнать, если посмотрят картину до конца.
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