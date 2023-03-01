На Wink в марте появятся фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

В один из дней ему дают особое задание — посадить невиновного за убийство, которое совершил хозяин города Сафин. За это ему обещают продвижение по службе и деньги, но все планы срываются. Капитонов смог по-новому посмотреть на себя и на то, чем он занимается. Что же ждет главного героя, расскажет трио из Евгения Ткачука, Петра Фёдорова и Александра Робака.