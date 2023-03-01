Погибшего в Ростовской области тацинского участкового восстановили в должности

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Напомним, на днях стало известно, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении врио начальника отдела полиции в Тацинском районе, который уволил убитого подчиненного «задним числом».
И вот в среду, 1 марта, адвокат супруги убитого Александра Авдиенко сообщил порталу «Блокнот. Ростов» о том, что отдел МВД РФ Тацинского района восстановил участкового в должности посмертно. Это позволит семье и вдове убитого получить компенсацию за гибель Авдиенко.
Супруга участкового Елена Авдиенко также сообщила, что спустя несколько дней после убийства ее мужа и. о. начальника Рафик Махсудов утверждал, что уволил Александра за прогулы на работе, а также безответственность. Вдова же утверждает, что ее супруг регулярно дежурил, а в день смерти мужчина собирался на суточное дежурство.