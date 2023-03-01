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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Погибшего в Ростовской области тацинского участкового восстановили в должности

1 марта 2023, 09:36
Фото: 1MI
Погибшего в Ростовской области тацинского участкового восстановили в должности
В Ростовской области удалось посмертно восстановить в должности погибшего в перестрелке участкового, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, на днях стало известно, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении врио начальника отдела полиции в Тацинском районе, который уволил убитого подчиненного «задним числом».

Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
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И вот в среду, 1 марта, адвокат супруги убитого Александра Авдиенко сообщил порталу «Блокнот. Ростов» о том, что отдел МВД РФ Тацинского района восстановил участкового в должности посмертно. Это позволит семье и вдове убитого получить компенсацию за гибель Авдиенко.

Супруга участкового Елена Авдиенко также сообщила, что спустя несколько дней после убийства ее мужа и. о. начальника Рафик Махсудов утверждал, что уволил Александра за прогулы на работе, а также безответственность. Вдова же утверждает, что ее супруг регулярно дежурил, а в день смерти мужчина собирался на суточное дежурство.

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