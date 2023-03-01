Погибшего в Ростовской области тацинского участкового восстановили в должности

Супруга участкового Елена Авдиенко также сообщила, что спустя несколько дней после убийства ее мужа и. о. начальника Рафик Махсудов утверждал, что уволил Александра за прогулы на работе, а также безответственность. Вдова же утверждает, что ее супруг регулярно дежурил, а в день смерти мужчина собирался на суточное дежурство.

